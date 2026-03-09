Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Werkzeug aus Transporter gestohlen

Haselünne (ots)

Zwischen Samstag, 7. März 2026, 18:30 Uhr, und Sonntag, 8. März 2026, 10:00 Uhr, kam es in der Andruper Straße in Haselünne zu einem Diebstahl aus einem Transporter.

Bislang unbekannte Täter beschädigten gewaltsam einen auf einer Hofeinfahrt in Fahrtrichtung Meerstraße abgestellten weißen Mercedes Sprinter. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie diverses Werkzeug. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 4.600 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell