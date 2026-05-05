Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zwei Fahrgäste bei Gefahrenbremsung eines Linienbusses verletzt - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Bereits am 27.04.2026 (Montag) ist es in der Elmshorner Straße zu einem Vorfall gekommen, bei dem zwei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt wurden. Der Busfahrer wurde durch das Fahrverhalten eines anderen Verkehrsteilnehmers zu einer Gefahrenbremsung gezwungen, was zum Sturz und den Verletzungen der geschädigten Fahrgäste führte.

Gegen 12:40 Uhr befuhr der Fahrer mit seinem Linienbus den rechten Fahrstreifen der Elmshorner Straße aus Richtung der Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Kummerfeld und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger, um vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Der Fahrer eines grauen Pkw, der ebenfalls den rechten Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung vor dem Bus fuhr, wechselte dann unmittelbar vor dem Bus und ohne das Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers ebenfalls auf den linken Fahrstreifen. Zusätzlich soll der Fahrzeugführer dann seinen Pkw noch stark abgebremst haben, obwohl die Verkehrslage hierfür keinen Grund lieferte. Dieser Umstand sorgte dafür, dass der Busfahrer die Gefahrenbremsung einleiten musste und die Fahrgäste sich verletzten. Zwei Pinnebergerinnen (78 und 60) mussten verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Beide wurden nach Behandlung jedoch wieder entlassen.

Durch die bisher geführten Ermittlungen konnte ein Verursacher nicht gefunden werden. Die Polizeistation Rellingen bittet nun nochmal die Bevölkerung um Hinweise. Wer gegebenenfalls den geschilderten Vorgang beobachtet hat und nähere Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben kann, wird um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04101-498-0 gebeten.

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