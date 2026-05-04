Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Passantin springt vor fahrende Autos - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Vormittag des 1. Mai 2026 fiel einer Fahrzeugführerin eine Spaziergängerin auf dem Grünstreifen der B206 zwischen dem Abzweig Oldesloer Straße und der Straße Gieschenhagen auf. Die junge Frau sei unvermittelt vor das Auto der Zeugin gesprungen. Auch habe sie im Nachgang den Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und möglichen Geschädigten.

Gegen 10:20 Uhr am 01. Mai befuhr eine 37-jährige Frau aus Stockelsdorf mit ihrem PKW von der Autobahn A20 kommend die B206 in Richtung Bad Segeberg. Auf Höhe des Abzweigs zur Oldesloer Straße/Gewerbegebiet fiel ihr eine junge Frau auf, die ihr auf dem rechtsseitigen Grünstreifen fußläufig entgegen kam.

Weil die junge Frau sich langsam in Richtung der Fahrbahn orientierte, verlangsamte die 37-Jährige ihre Geschwindigkeit und fuhr etwas weiter nach links. Als beide fast auf einer Höhe waren, soll die junge Frau noch weiter auf die Fahrbahn gesprungen sein, sodass die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn habe ausweichen müssen.

Die Stockelsdorferin alarmierte die Polizei und konnte noch erkennen, wie die Frau weiterhin auf der Fahrbahn umher lief und dort den Verkehr nicht unerheblich beeinträchtigte.

Letztlich wurde die Frau, eine 24-jährige Bad Segebergerin (deutsche Staatsangehörigkeit), zunächst in Gewahrsam genommen und im späteren Verlauf aufgrund eines Ausnahmezustandes einer Fachklinik zugeführt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach weiteren Geschädigten, die durch die 24-Jährige in Ihrer Fahrt beeinträchtigt oder gefährdet wurden, sowie Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Hinweise werden von den Beamtinnen und Beamten des zentralen Ermittlungsdienstes der Polizeistation Wahlstedt unter der Rufnummer 04554 - 70510 oder per Email an wahlstedt.pst@polizei.landsh.de entgegen genommen.

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