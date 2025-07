POL-HST: Viele Schockanrufe im Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen auf Rügen (ots) - Ergänzend zur vorherigen Pressemitteilung (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6079458) zum Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Reisebus in der Bergener Königsstraße können folgende Angaben getätigt werden: Es waren circa 60 Schüler plus Begleitpersonen an Bord des Busses. Der Bus wurde zum Zeitpunkt des Unfalls ...

mehr