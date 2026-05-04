Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Täter bricht Kasse auf und flieht mit Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bad Bramstedt (ots)

Am 02.05.2026 (Samstag) ist es kurz vor 21.00 Uhr zu einem schweren Diebstahl zum Nachteil eines Lebensmittelgeschäftes in der Hamburger Straße gekommen. Ein derzeit noch unbekannter Täter brach eine Kasse auf und floh mit ca. 2600 Euro Bargeld.

Kurz vor Ladenschluss bediente eine Mitarbeiterin des Aldi-Marktes einen Kunden. Nachdem sie von dem Mann seinen Einkauf abkassiert hatte, verschloss sie die Kasse und ging anderen Tätigkeiten nach, da keine weitere Person an der Kasse anstand. Der Kunde, den die Frau zuletzt bedient hatte, hat dann mit einem unbekannten Gegenstand die Kasse aufgebrochen und Bargeld in Höhe von ca. 2600 Euro entnommen. Anschließend ließ der Mann seinen Einkauf zurück, lief aus dem Geschäft und dürfte mit einem Pkw in Richtung Lentföhrden weggefahren sein. Zwar hat niemand den Mann in einen Pkw einsteigen sehen, jedoch würde es zur zeitlichen Abfolge passen, da ein silberner Kleinwagen mit starker Beschleunigung direkt nach der Tat vom Parkplatz in die Hamburger Straße und dann weiter in Richtung Süden gelenkt wurde.

Der Täter soll ca. 165 cm bis maximal 170 cm groß und ungefähr 35-40 Jahre alt sein. Die Statur wurde mit "dicklich" beschrieben. Weiterhin fielen bei dem Mann ein Spitzbart und eine Brille auf. Als Bekleidung soll der Mann einen dunklen Jogginganzug getragen haben. In den Ohren trug der Mann sog. In-Ear-Kopfhörer.

Die Polizeistation Bad Bramstedt führt die Ermittlungen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, die unter der Rufnummer 04192-39110 entgegengenommen werden.

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