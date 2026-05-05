Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: PKW Volvo durch Unfall beschädigt - Verursacher flüchtig

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Pinneberg (ots)

Die Polizei in Rellingen sucht nach einem Unfallgeschehen im Laufe des vergangenen Feiertagswochenendes nach Zeugen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen dem 30.04. und dem 04.05.2026 war in der Straße Gehrstücken in Pinneberg ein PKW Volvo erheblich beschädigt worden. Hinweise auf einen Verursacher konnten bisher nicht erlangt werden.

Laut Angaben des verantwortlichen Fahrzeuginhabers wurde der graue Volvo S60 am Donnerstagnachmittag des 30.04.2026 gegen 16:00 Uhr auf einem Parkstreifen in der Straße Gehrstücken in Pinneberg abgestellt. Als der 54-jährige Eigentümer am Montag, 04.05.2026, gegen 07:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er erhebliche Beschädigungen rund um den hinteren linken Radkasten feststellen.

Die Karosserie war erheblich eingedellt und zerschrammt. Ferner wurde der Reifen zerstört und es befand sich gelber Fremdlackabrieb an dem Fahrzeug. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeistation Rellingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im besagten Zeitraum Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht und kann Hinweise auf den Verursacher oder dessen Verbleib geben? Auch dürfte das Verursacherfahrzeug Beschädigungen aufweisen. Wer hat diesbezüglich etwas bemerkt?

Hinweise nehmen die Ermittler in Rellingen unter der Rufnummer 04101 - 498 0 entgegen.

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