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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Anrufe von angeblichem Polizeibeamten - Präventionstipps der Polizei

Elmshorn (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 05.05.2026, und Donnerstagabend, 07.05.2026, kam es zu wiederholten Anrufen von falschen Polizeibeamten. In insgesamt 26 Fällen gab sich vermutlich ein Mann als Polizeibeamter aus und fragte die Angerufenen aus. Die Polizei warnt vor der Herausgabe von persönlichen Daten und Angaben zu Besitzständen.

Die Anrufe ereigneten sich meist in den späten Abendstunden, aber auch zur Nachtzeit zwischen dem 05. und dem 07. Mai 2026. Vorwiegend sind vermutlich gezielt ältere Menschen angerufen worden. Das Vorgehen war dabei in allen Fällen nahezu identisch.

Es meldete sich eine männliche Stimme und gab sich als Polizeibeamter eines Polizeirevieres aus. Dabei sind unterschiedliche Namen in Bezug auf den Anrufer benutzt worden. Der angebliche Polizist berichtete über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft und dass sich Täter auf der Flucht befänden. Im weiteren Verlauf fragte der Mann die Angerufenen nach Wertgegenständen und den Sicherungsmaßnahmen am Haus aus.

Zu finanziellen Schäden ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen.

Die Polizei gibt an dieser Stelle abermals folgende Präventionstipps:

   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer 
     auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.
   - Weder Polizei, noch Staatsanwaltschaft würden telefonisch über 
     Einsatzgeschehen informieren
   - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte 
     Personen
   - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den 
     Anruf.
   - Wenn Sie unsicher sind:  Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne 
     Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie 
     nicht die Rückruftaste.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass speziell für die Senioreninformationen ausgebildete Sicherheitsberater für Vorträge zur Verfügung stehen. Kontakt über die Polizei Segeberg - Sachgebiet Prävention - unter 04551 - 8842141

Weitere wertvolle Sicherheitstipps für Senioren sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

sowie der Internetpräsenz der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

zu erlangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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