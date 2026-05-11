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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Lippstadt (ots)

Am Freitagabend (08.05.2026) gegen 20:55 Uhr wurde die Polizei zu einem Firmengelände an der Heinrich-Hertz-Straße in Lippstadt gerufen. Eine Zeugin hatte eine verdächtige Person auf dem umzäunten Gelände beobachtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 38-jähriger Mann aus Lippstadt zunächst über einen Zaun auf das Gelände gelangt sein und anschließend versucht haben, einen Zugang zu dem Gebäude zu finden.

Dabei soll er unter anderem an einem Fenster die Jalousien angehoben und sich auf dem Gelände umgesehen haben. Zudem habe der Mann später eine Metallstange aufgenommen und damit gegen einen metallischen Gegenstand geschlagen.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen wenig später auf dem Gelände an. Im Nahbereich wurde ein verbogenes Winkeleisen aufgefunden. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in das Gebäude konnten vor Ort jedoch nicht festgestellt werden.

Der alkoholisierte 38-Jährige bestritt einen Einbruchsversuch.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls ein. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann bis zum folgenden Morgen in Polizeigewahrsam genommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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