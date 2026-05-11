Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeiliche Bilanz der Gösselkirmes in Geseke

Geseke (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief die diesjährige Gösselkirmes überwiegend friedlich und störungsarm. An allen Veranstaltungstagen waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der Geseker Innenstadt unterwegs.

Donnerstag

Der erste Kirmestag verlief ruhig, friedlich und störungsfrei. Trotz des hohen Besucheraufkommens wurden im Zusammenhang mit der Veranstaltung keine Straftaten bekannt.

Freitag

Auch der Kirmesfreitag war gut besucht und verlief weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Gegen eine randalierende Person wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Nachdem dieser missachtet wurde, erfolgte die Ingewahrsamnahme der Person. Darüber hinaus wurde ein besonders schwerer Fall des Fahrraddiebstahls aufgenommen.

Samstag

Am Samstag fand der traditionelle Umzug durch die Geseker Innenstadt statt, der störungsfrei verlief. Im Anschluss waren sowohl die Kirmes als auch die Party- und Gastronomieangebote sehr gut besucht. Auf dem Schulhof des Gymnasiums kam es zu einer Auseinandersetzung mit bis zu 30 beteiligten Personen. In diesem Zusammenhang wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung gefertigt. Eine minderjährige Person erhielt einen Platzverweis, dem sie nicht nachkam. Die Person wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und anschließend an die Mutter übergeben. Zudem wurde ein Mobiltelefon als Beweismittel sichergestellt.

Sonntag

Der Sonntag stand als Familientag mit verkaufsoffenen Geschäften und Kinderflohmarkt im Zeichen eines ruhigen Veranstaltungsverlaufs. Bei gutem Wetter wurde die Kirmes erwartungsgemäß von vielen Familien besucht. Die Polizei führte mehrere Bürgergespräche und schlichtete einen Streit. Gegen Ende der Veranstaltung belästigte eine stark alkoholisierte Person eine Mutter mit ihren zwei Kindern. Der Person wurde ein Platzverweis erteilt und sie wurde vom Veranstaltungsgelände begleitet.

Insgesamt zieht die Polizei eine überwiegend positive Bilanz der Gösselkirmes.

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