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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Weitere Zigarettenautomaten gesprengt

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Lippstadt weitere Zigarettenautomaten gesprengt.

In der Nacht zu Sonntag (10. Mai) sprengten die bislang unbekannten Täter nahezu zeitgleich zwei Automaten in der Cappeler Stiftsallee im Ortsteil Cappel. Anwohner hörten kurz nach 3 Uhr kurz aufeinanderfolgend zwei laute Knalle und stellten danach fest, dass Zigarettenautomaten, die sich in unmittelbarer Nähe zu einem Restaurant befinden, gesprengt worden waren. Beide Automaten wurden durch die Explosionen erheblich beschädigt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem eine Eingangstür des Restaurants.

Die Anwohner sahen nach den Sprengungen zwei dunkel gekleidete Personen, die Zigarettenschachteln einsammelten und anschließend flüchteten. Ein Täter trug eine Stirnlampe. Für ihre Flucht nutzten sie nach Zeugenangaben entweder zwei E-Scooter oder einen E-Scooter und ein Fahrrad. Eine Fahndung im Umfeld des Tatorts verlief ohne Erfolg.

Nahezu exakt 24 Stunden später kam es in der Nacht zu Montag (11. Mai) zu einer weiteren Sprengung in der Weißdornallee. Anwohner hörten gegen 3 Uhr einen lauten Knall, als ein in Höhe von Hausnummer 28 aufgestellter Zigarettenautomat explodierte. Im Nachgang sahen sie, wie zwei dunkel gekleidete Personen auf einem Fahrrad und auf einem E-Scooter flüchteten. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Zeugen, die Hinweise zu den Sprengungen oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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