Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B55 bei Anröchte - Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Anröchte (ots)

Am Sonntagnachmittag (10.05.2026) ereignete sich gegen 15:50 Uhr auf der B55 im Kreuzungsbereich zur Effelner Straße in Anröchte ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Mann aus Rüthen mit seinem Pkw die Effelner Straße in Fahrtrichtung Effeln. Im Kreuzungsbereich zur B55 kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem von rechts kommenden Motorrad, das mit zwei Personen besetzt war und die B55 in Fahrtrichtung Anröchte befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden der 57-jährige Motorradfahrer sowie seine 55-jährige Mitfahrerin (beide aus Erwitte) schwer verletzt. Beide wurden nach der medizinischen Erstversorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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