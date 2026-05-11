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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto kollidiert mit Baum - Fahrerin schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin wurde am frühen Samstagmorgen (9. Mai) bei einem Verkehrsunfall bei Möhnesee-Günne schwer verletzt.

Die Warsteinerin fuhr gegen 5:45 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der B516 in Richtung Warstein. Kurz nach der Einmündung zur Günner Str. kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr einen Leitpfosten, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen.

Die 61-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Opel Corsa musste abgeschleppt werden. Die B516 musste für die Bergung des Fahrzeugs zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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