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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Schulgebäude

Soest (ots)

Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zum Kellerbereich der Astrid-Lindgren-Grundschule am Kaiser-Otto-Weg verschafft.

Am Montagmorgen, 11. Mai 2026, wurde die Polizei über einen möglichen Einbruch informiert. Vor Ort stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung fest, dass das Schloss der Kellertür beschädigt worden war. Der Hausmeister der Schule hatte die offenstehende Tür bemerkt und die Polizei verständigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter zwischen Freitag, 08. Mai 2026, 16 Uhr, und Montagmorgen Zugang zu dem Kellerbereich der Schule. Im Inneren wurden mehrere Schranktüren sowie eine Schublade geöffnet und durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei hat eine Strafanzeige gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Astrid-Lindgren-Grundschule beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02921/91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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