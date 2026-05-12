Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrer nach Unfall mit Motorrad gesucht

Welver (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Welver am Samstagabend (9. Mai) sucht die Polizei nach einem beteiligten Auto.

Ein 59-jähriger Mann aus Welver erschien am Montag (11. Mai) in der Polizeiwache in Soest und schilderte den Unfall. Er sei am Samstag gegen 20:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Einecker Straße von Einecke in Richtung Klotingen gefahren. In einer Rechtskurve sei ihm dann ein dunkles Fahrzeug entgegengekommen, das zum Teil auf seiner Fahrspur gefahren sei. Beim Ausweichen sei er gestürzt und habe sich leicht verletzt. Zudem sei sein BMW-Motorrad beschädigt worden. Das Auto, vermutlich ein älterer VW Golf, sei weitergefahren. Aufgrund der Straßenführung sei nicht auszuschließen, dass der Fahrer oder die Fahrerin den Sturz des 59-Jährigen nicht bemerkt habe.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun den Verursacher oder die Verursacherin des Unfalls oder Zeugen, die Angaben zu ihm oder ihr machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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