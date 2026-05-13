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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Notunterkunft - Tatverdächtiger festgenommen

Werl (ots)

Nach einem Brand in einer Notunterkunft in Werl hat die Polizei am späten Dienstagabend (12. Mai) einen Tatverdächtigen festgenommen. Er war an diesem Tag nicht zum ersten Mal auffällig.

Gegen 23:30 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Notunterkunft in der Straße "Am Grüggelgraben" aus. Vor Ort wurde ein kleiner Brand im Treppenhaus festgestellt, der für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Gebäude.

Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte der Polizei an der Ecke Industriestraße / Am Grüggelgraben auf einen tatverdächtigen Bewohner der Unterkunft. Der 51-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Werl gebracht. In seiner Jackentasche fanden die Beamten ein Einhandmesser und fertigten daher eine Ordungswidrigkeitenanzeige.

Bereits am Dienstagmittag war der Werler auffällig geworden: Seine Bewährungshelferin hatte sich gegen 12:30 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil der 51-Jährige ihr Smartphone aus ihrem Büro in der Soester Straße gestohlen haben sollte. Im Nachgang ortete sie das Handy und sah, dass es sich im Bereich des Friedhofs befand. Dort trafen Einsatzkräfte auf den 51-Jährigen, in dessen Einkaufsbeutel das Smartphone der Frau gefunden wurde.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Neben versuchter Brandstiftung und Diebstahls ermittelt die Polizei auch wegen Beleidigung. Als die Feuerwehr an der Notunterkunft eintraf, soll der 51-Jährige einen Feuerwehrmann mehrfach beleidigt haben.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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