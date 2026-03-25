POL-LIP: Barntrup. Bleiglasfenster gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen dem 20. und 22.03.2026 stahlen Unbekannte ein Bleiglasfenster von einem Gebäude auf dem Friedhof im Tannenweg. Der Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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