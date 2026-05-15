Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung an Rohbau - Tatverdächtiger läuft vor Feuerwehr davon

Lippstadt (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai kam es kurz vor Mitternacht zu einer Brandstiftung in einem Rohbau in der "Lange Straße" in Lippstadt. Dort wurde ein Banner an einem Bauzaun und Baumaterialien im Gebäudeinneren in Brand gesetzt. Die Lippstädter Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser sich weiter ausbreiten konnte. Durch die starke Rauchentwicklung entstand jedoch Sachschaden in bislang unklarer Höhe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Bei Eintreffen der Feuerwehr lief eine bislang unbekannte Person in dunkler Bekleidung von der Baustelle in Richtung "Grüner Winkel" davon. Zeugen, die Angaben zur Tat oder der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich unter 02941-91000 bei der Polizeiwache Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeiwache aufzusuchen.

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