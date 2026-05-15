Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt

Lippstadt (ots)

Die Polizei führte am Mittwoch (13. Mai) einen Schwerpunkteinsatz mit dem Fokus auf Eigentumskriminalität in der Lippstädter Innenstadt durch.

Uniformierte und zivile Einsatzkräfte kontrollierten hauptsächlich Personen an stark frequentierten Orten. Dabei wurden unter anderem ein verbotenes Einhandmesser, ein gestohlenes Fahrrad und eine geringe Kokain gefunden und sichergestellt. Zudem beobachteten die Beamten einen Handel mit Cannabis und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Die Einsatzkräfte nutzten den Einsatz auch für zahlreiche Gespräche mit Bürgern und Geschäftsinhabern, um über Kriminalitätsphänomene aufzuklären. Dies sorgte für positive Rückmeldung der Bevölkerung.

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