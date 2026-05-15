PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt

Lippstadt (ots)

Die Polizei führte am Mittwoch (13. Mai) einen Schwerpunkteinsatz mit dem Fokus auf Eigentumskriminalität in der Lippstädter Innenstadt durch.

Uniformierte und zivile Einsatzkräfte kontrollierten hauptsächlich Personen an stark frequentierten Orten. Dabei wurden unter anderem ein verbotenes Einhandmesser, ein gestohlenes Fahrrad und eine geringe Kokain gefunden und sichergestellt. Zudem beobachteten die Beamten einen Handel mit Cannabis und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Die Einsatzkräfte nutzten den Einsatz auch für zahlreiche Gespräche mit Bürgern und Geschäftsinhabern, um über Kriminalitätsphänomene aufzuklären. Dies sorgte für positive Rückmeldung der Bevölkerung.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 08:07

    POL-SO: Zwei Einbrüche in ehemalige Gaststätte

    Soest (ots) - Der Polizei wurden am Donnerstag (14. Mai) zwei Einbrüche in eine ehemalige Gaststätte in Soest gemeldet. Gegen 8:30 Uhr bekam der Eigentümer eine Mitteilung des Überwachungssystems auf sein Handy. Ein bislang unbekannter Mann war durch eine Hintertür in das Gebäude in der Walburgerstraße eingedrungen und hatte im Inneren eine Wand-Holzverkleidung aufgebrochen. Als die Alarmanlage auslöste, ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 08:04

    POL-SO: Brandstiftung an Rohbau - Tatverdächtiger läuft vor Feuerwehr davon

    Lippstadt (ots) - In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai kam es kurz vor Mitternacht zu einer Brandstiftung in einem Rohbau in der "Lange Straße" in Lippstadt. Dort wurde ein Banner an einem Bauzaun und Baumaterialien im Gebäudeinneren in Brand gesetzt. Die Lippstädter Feuerwehr löschte den Brand, bevor dieser sich weiter ausbreiten konnte. Durch die starke ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 07:47

    POL-SO: Zwei Snackautomaten aufgebrochen

    Bad Sassendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch (13. Mai) in der Zeit zwischen 2 und 13 Uhr zwei Snackautomaten in Bad Sassendorf aufgebrochen. Die Automaten stehen in einem Raum am Bahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Automatentüren und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Einlegeböden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren