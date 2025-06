Polizei Hamburg

POL-HH: 250623-5. Kiloweise Drogen in Hamburg-Eidelstedt sichergestellt - eine Zuführung

Hamburg (ots)

Zeit: 21.06.2025, ab 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Eidelstedt, Furchenacker

Am Samstagmittag haben zivile Rauschgiftfahnderinnen und -fahnder einen Mann vorläufig festgenommen, der verdächtig ist, mit Kokain im Kilobereich zu handeln. Er wurde einem Haftrichter zugeführt.

Die Fahnderinnen und Fahnder des Drogendezernats (LKA 68) konnten den Verdächtigen am Sonnabend in Eidelstedt bei der mutmaßlichen Übergabe von Rauschgift an einen bislang unbekannten Abnehmer beobachten. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den mutmaßlichen Betäubungsmittelhändler daraufhin vorläufig fest, während sich der Abnehmer unerkannt entfernen konnte.

Da Hinweise auf eine von dem Festgenommenen genutzte Wohnung in Eidelstedt vorlagen, durchsuchten Einsatzkräfte diese im weiteren Verlauf nach Beweismitteln und beschlagnahmten hierbei unter anderem 27 Kilogramm Kokain sowie eine scharfe Schusswaffe nebst Munition.

Der Beschuldigte, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt ist, wurde einem Haftrichter zugeführt, welcher einen Haftbefehl gegen ihn erließ.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft dauern an.

Ka.

