Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 29.03.2026

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am 28.03.2026, gegen 20:37 Uhr, befährt ein 27 jähriger Nordenhamer mit seinem Pkw die Lange Straße in Nordenham. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,78 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wird folglich eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wird sichergestellt.

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