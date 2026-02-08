Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Verfolgungsfahrt über die BAB 6 endet mit Unfall

Grünstadt (ots)

Am 08.02.2026 kurz vor 12 Uhr wollte eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim ein Fahrzeug auf der BAB 6 in Richtung Kaiserslautern an der Anschlussstelle Grünstadt kontrollieren, da die gültige Hauptuntersuchung für das Fahrzeug offensichtlich abgelaufen war. Anstatt dem Streifenwagen zu folgen entzog sich der silberne Kleinwagen der Marke Peugeot der Kontrolle jedoch durch Flucht. Hierbei fuhr er in halsbrecherischer Fahrweise weiter auf der BAB 6 in Richtung Kaiserslautern. Während der Flucht kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, als der Peugeot u.a. zahlreiche andere Fahrzeuge rechts und über den Standstreifen mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholte. In der Anschlussstelle Wattenheim verlor der Fahrer des Peugeot im dortigen Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und drehte sich. Anschließend setzte er teilweise rückwärts fahrend seine Flucht fort, bis er schließlich mit einem quergestellten Streifenwagen in der Anschlussstelle kollidierte. Der 37-jährige Fahrer konnte festgenommen werden. Der Peugeot war weder zugelassen, noch versichert. Die angebrachten Kennzeichen waren zudem entwendet. Der Fahrzeugführer aus dem Donnersbergkreis war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand deutlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Glücklicherweise wurde bei der Flucht und dem Unfall weder der Flüchtende noch die eingesetzten Polizeibeamten verletzt. Zeugen die den Fluchtversuch beobachtet haben oder durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Ruchheim unter der Telefonnummer 06237-9330 zu melden.

