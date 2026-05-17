Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Kindern

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Bad Sassendorf (ots)

Die Polizei im Kreis Soest sucht aktuell nach zwei vermissten Kindern im Bereich Bad Sassendorf. Seit dem Vormittag des 17.05.2026 sind die 6jährige Mimoza M. und der 9jährige Louis B. aus einer Wohngruppe abgängig. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

- etwa schulterlange, mittelblonde Haare (Bob-Schnitt) - schlanke Statur - schwarze kurze Hose - Pinke Jacke - orangene Kniestrümpfe - schwarze Leggings - Brille mit rosa Rahmen

Die Beschreibung des Jungen ist wie folgt:

- schlanke Statur - helle Hose - dunkelblauer Pulli - kurze braune Haare

Beide Kinder wurde zuletzt gegen 10:00 Uhr auf dem Gelände der Kinderfachklinik in Bad Sassendorf gesehen. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Beide Kinder neigen zur Nutzung des ÖPNV.

Wer die beiden Kinder sieht oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren. Auch vergangene Sichtungen können der Polizei helfen, den möglichen Aufenthaltsort einzugrenzen. (ko)

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