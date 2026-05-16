Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Rüthen (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann aus Geseke mit seinem Pkw den Hellweg (L 776) von Rüthen aus kommend in Fahrtrichtung Büren. Im Bereich der K 68 (Hemmergrund) kam er aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und mit einem Baum bevor er sich überschlug. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung einem Krankenhaus in Lippstadt zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Dieser musste zunächst durch die Feuerwehr freigeschnitten werden, bevor er abgeschleppt werden konnte. Insgesamt ist ein Sachschaden von ca. 44.000 Euro entstanden. (As)

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