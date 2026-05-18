Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in KFZ-Werkstatt

Werl-Büderich (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (14./15. Mai 2026) kam es zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt an der Büdericher Bundesstraße in Werl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Werkstattgebäude, indem sie die Plexiglasscheibe eines Rolltores zerstörten. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Fahrzeugschlüssel und Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Spurensicherung erfolgte vor Ort.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Büdericher Bundesstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02922 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

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