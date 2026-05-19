Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autos kollidieren im Kreuzungsbereich
Mühlhausen (ots)
Am Dienstag ereignete sich gegen 10.25 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Thomas-Müntzer-Straße und Ernst-Thälmann-Straße. Hier stießen zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes zusammen, wodurch ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde. Als Unfallursache wurde ein Vorfahrtverstoß durch einen 61-Jährigen ermittelt. Ein 29-Jähriger wurde durch einen Rettungswagen in ein Klinikum gebracht und gilt als leichtverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.
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