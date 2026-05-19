PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos kollidieren im Kreuzungsbereich

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 10.25 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Thomas-Müntzer-Straße und Ernst-Thälmann-Straße. Hier stießen zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes zusammen, wodurch ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde. Als Unfallursache wurde ein Vorfahrtverstoß durch einen 61-Jährigen ermittelt. Ein 29-Jähriger wurde durch einen Rettungswagen in ein Klinikum gebracht und gilt als leichtverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 08:39

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: 91-jähriger Mann gesucht!

    Mühlhausen (ots) - Am Montagvormittag wurde aus einem Seniorenwohnheim in Bollstedt ein 91-jähriger Mann vermisst. Sofort wurden umfangreiche Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten, der auf Medikamente angewiesen war, eingeleitet. So kam neben einem Fährtensuchhund und eine Polizeidrohne zum Einsatz, um den Mann schnellstmöglich aufzufinden. Gegen 17.30 Uhr konnte die Suche nach dem Vermissten eingestellt werden, da ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:34

    LPI-NDH: Lagerräume von Dieben heimgesucht

    Bad Langensalza (ots) - Am Montagvormittag wurde bekannt, dass in der Rudolph-Weiss-Straße derzeit Unbekannte gewaltsam die Räumlichkeiten eines Lagers betraten und einen Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterließen. Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Gebäude des Amtsgerichtes. Ob etwas entwendet wurde muss im laufenden Ermittlungsverfahren geklärt werden, welches durch Beamte der Polizeistation ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:33

    LPI-NDH: Einsatz auf Betriebsgelände für Polizei und Feuerwehr

    Großbodungen (ots) - In der Fleckenstraße kam es am Montag gegen 11 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei auf einem Firmengelände. Zu einem Brand kam es jedoch nicht. Vermutlich schloss eine Revisionsklappe an einer Lüftungsanlage nicht richtig, weshalb in der Maschine ein Melder auslöste und eine Rauchentwicklung wahrnehmbar war. Alle Mitarbeiter und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren