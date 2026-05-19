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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: 91-jähriger Mann gesucht!

Mühlhausen (ots)

Am Montagvormittag wurde aus einem Seniorenwohnheim in Bollstedt ein 91-jähriger Mann vermisst.

Sofort wurden umfangreiche Maßnahmen zum Auffinden des Vermissten, der auf Medikamente angewiesen war, eingeleitet. So kam neben einem Fährtensuchhund und eine Polizeidrohne zum Einsatz, um den Mann schnellstmöglich aufzufinden.

Gegen 17.30 Uhr konnte die Suche nach dem Vermissten eingestellt werden, da er in einer Gartenanlage wohlbehalten angetroffen wurde. Anschließend wurde er in das Wohnheim nach Bollstedt zurückgebracht.

Der ausdrückliche Dank gilt den Hinweisgebern aus der Bevölkerung und den Medienvertretern, die die Suchmaßnahmen unterstützt haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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