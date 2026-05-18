Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Gedenktafel - Polizei sucht Zeugen

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Ilfeld (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen an einer Gedenktafel in der Ilgerstraße Schmierereien fest. Derzeit Unbekannte brachten mit blauer Sprühfarbe an der Tafel mehrere Ziffern in der Größe 20 cm x 40 cm auf. Die Farbe konnte inzwischen wieder entfernt werden.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0121883

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