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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einsatz auf Betriebsgelände für Polizei und Feuerwehr

Großbodungen (ots)

In der Fleckenstraße kam es am Montag gegen 11 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei auf einem Firmengelände. Zu einem Brand kam es jedoch nicht. Vermutlich schloss eine Revisionsklappe an einer Lüftungsanlage nicht richtig, weshalb in der Maschine ein Melder auslöste und eine Rauchentwicklung wahrnehmbar war. Alle Mitarbeiter und Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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