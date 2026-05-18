LPI-NDH: Einsatz auf Betriebsgelände für Polizei und Feuerwehr

Mühlhausen (ots) - Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne im Lindenhof kam es in der Zeit vom Dienstag, den 12. Mai, 13 Uhr bis Freitag, den 15. Mai, 15 Uhr, zu einem Diebstahl au s einer Lagerhalle. Derzeit Unbekannte gelangen auf unbekannte Art und Weise in das Gebäudeinnere und bereicherten sich in rechtswidriger Absicht an Werkzeugen, einem Benzinrasenmäher sowie an einem Rasentrimmer im Gesamtwert von etwa 9000 ...

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