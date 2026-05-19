Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verletzt sich nach Unfall schwer

Nordhausen (ots)

In der Straße An der Helme ereignete sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ersten Ermittlungen zufolge kam der 38-Jährige mit seinem Kleinkraftrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und prallte gegen einen Grundstückszaun. Durch den Aufprall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. An dem Kraftrad sowie an der Grundstücksumzäunung entstanden Sachschäden von insgesamt mehr als eintausend Euro.

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