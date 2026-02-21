PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt Mitfahrerparkplatz - Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots)

Am Freitag, den 20.02.26, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt stationär Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Grünstadt durch.

In der Zeit von 12:15 bis 13:45 Uhr konnten 19 Fahrzeuge kontrolliert werden. Dabei kam es zu neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen: In acht Fällen benutzten Fahrzeugführende verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und in einem Fall kam es zu einem Ladungsverstoß wegen eines nicht ausreichend gesicherten Hundes im Führerhaus des Fahrzeuges. Weiterhin führte eine Person keine Warnweste mit, bei einem weiteren Fall wurde der Termin zur Vorführung zur Hauptuntersuchung überschritten und in drei weiteren Fällen führten die Fahrzeugführenden keinen Führerschein mit sich, was jeweils Verwarngelder nach sich zog.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

PK Liedtke

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
