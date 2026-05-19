Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision schwer verletzt

Windehausen (ots)

Auf der Kreisstraße 19 ereignete sich am Montag gegen 13.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer schwerste Verletzungen erlitten hat. Beim Abbiegen von der Bundesautobahn 38 in Fahrtrichtung Leipzig auf die Kreisstraße in Richtung Bielen übersah der Fahrzeugführer vermutlich einen Vorfahrtsberechtigten, aus Richtung Bielen kommenden Pkw, wodurch es zur Kollision beider Autos kam. Ein Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Klinikum gebracht.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leitet Ermittlungen zur genauen Unfallursache ein. An der Unfallstelle kamen neben dem Rettungsdienst auch die Kameraden der örtlichen Feuerwehr zum Einsatz. An der Unfallstelle kam es bis etwa 17 Uhr zu Verkehrseinschränkungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell