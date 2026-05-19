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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuginsassin nach Auffahrunfall verletzt

Sondershausen (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 17 Uhr in der Erfurter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Zwei Volkswagen befuhren die genannte Straße hintereinander, als der Vorausfahrende beabsichtigte nach links in eine Tankstelle einzufahren. Der nachfolgende Fahrer eines Caddys bemerkte dies zu spät und fuhr auf den T-Cross auf. Die Beifahrerin des letztgenannten Fahrzeugs wurde durch die Kollision der Autos verletzt und in ein Klinikum gebracht. Der 44-Jährige Fahrer des Caddy wurde ebenfalls - jedoch durch Polizeibeamte - in das Klinikum gebracht. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, da er bei einem Atemalkoholtest einen Wert von annähernd 0,5 Promille erreichte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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