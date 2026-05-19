Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich

Grabe (ots)

Am Montagabend kam gegen 21.20 Uhr auf der Bundesstraße 249 ein Kraftradfahrer zwischen Körner und Grabe von der Fahrbahn in einer Linkskurve ab. Anschließend geriet er auf ein Feld, kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz. Zur Behandlung der Verletzungen wurde der 28-Jährige in ein Klinikum gebracht. An der Unfallstelle kamen neben den Rettungskräften von dem Rettungsdienst und der Feuerwehr auch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zum Einsatz. Das Motorrad wurde durch den Abschleppdienst geborgen. An der Unfallstelle kam es bis etwa 23 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

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