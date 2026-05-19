Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollator entwendet - Zeugen gesucht

Oldisleben (ots)

Am Montag bereicherten sich derzeit Unbekannte an einem vor einem Grundstück abgestellten Rollator der Marke Taima. Das Modell M-Eco Ditz wurde in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr in der Esperstedter Straße entwendet und hatte einen Wert von mehr als dreihundert Euro. Womöglich könnte es sich bei der Tat um einen Irrtum gehandelt haben, da der Täter das Beutegut für Sperrmüll gehalten hat.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen Diebstahl ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Verbleib des Rollators machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0123255

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