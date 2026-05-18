Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260518.2 Marne: Unbekannte beschädigen mehrere Autos auf Schulparkplatz

Marne (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, kam es zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr auf einem Schulparkplatz in Marne zu mehreren Sachbeschädigungen an unterschiedlichen Autos. An dem genannten Tag fand ein Flohmarkt in der Sporthalle der Schule statt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In dem Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr beschädigten Unbekannte auf dem Parkplatz der Reimer-Bull-Schule in der Wilhelmstraße mehrere geparkte Autos. Nach dem Besuch des dortigen Flohmarkts in der Sporthalle stellten mehrere Geschädigte Schäden in Form von Kratzern, Dellen und beschädigten Außenspiegeln fest.

Die Beamten der Polizeistation Marne ermitteln nun in diesen Fällen wegen Sachbeschädigung und bitten um Unterstützung durch die Bevölkerung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen im besagten Zeitraum gemacht haben, mögen sich bitte an die Polizeistation Marne unter 04851 95070 wenden.

Theresa Straßmann

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