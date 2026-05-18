Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260518.1 Wesseln: 64-Jährige vermisst

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Wesseln (ots)

Seit der vergangenen Woche wird die 64-jährige Rita K. vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie zuletzt am Mittwoch, den 13. Mai 2026 an ihrer Wohnanschrift in Wesseln gesehen. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Da bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nicht zu ihrem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung. Frau K. ist möglicherweise orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

Rita K. ist etwa 1,74 Meter groß, sehr schlank und hat schulterlange gerade geschnittene braune Haare, möglicherweise mit grauen Strähnen. Zudem hat sie eine auffällige Gehweise. Ihre aktuelle Bekleidung ist nicht sicher bekannt. Üblicherweise trägt sie alte Turnschuhe, einen schwarzen Rock, ein schwarzes Oberteil und eine dünne Jacke.

Personen, die Rita K. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Heider Kriminalpolizei über 0481 940 zu informieren oder den Polizeiruf 110 zu wählen.

Björn Gustke

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