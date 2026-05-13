POL-IZ: 260513.2 Schafstedt: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag
Schafstedt (ots)
Bereits am letzten Donnerstag, den 07.05.2026, kam es in Schafstedt zu einem Betrug mit hohem Vermögensschaden. Unbekannte Täter erbeuteten hierbei eine Geldsumme von circa 35.000 EUR.
Am 07.05.2026 erhielt die Geschädigte einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dieser teilte der Dame mit, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei und man mittels Fernwartungssoftware auf ihren PC zugreifen müsse.
Einige Zeit nach dem Gespräch stellte die Geschädigte zwei Abbuchungen fest. Der Vermögensschaden beläuft sich auf circa 35.000 EUR.
Die Polizei gibt folgende Präventionstipps zum Thema falsche Bankmitarbeiter:
- Echte Bankmitarbeiter werden niemals nach Passwörtern oder ähnlichen sensiblen Daten fragen. - Geben Sie keine persönlichen Daten heraus. - Bei Zweifeln: Suchen Sie eine Filiale in Ihrer Nähe auf.
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