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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251112.4 Burg: Erneut Diebstahl von Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Burg (ots)

In der Nacht zu letztem Freitag wurde in Burg bereits das dritte Verkehrszeichen innerhalb von zwei Monaten durch unbekannte Täter entwendet. Die Sachschäden belaufen sich mittlerweile auf einen hohen dreistelligen Betrag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Beamte der Polizeistation Burg erhielten am 08.05.2026 Kenntnis darüber, dass in der Straße "Unterm Cleve" in Burg im Zeitraum vom 07.05.2026, 18:30 Uhr, bis zum 08.05.2026, 07:00 Uhr, ein Ortsschild entwendet wurde.

Hierbei handelt es sich bereits um die dritte Tat binnen zwei Monaten. Die beiden vorherigen Taten ereigneten sich bei gleicher Tatbegehung am 25.03.2026 sowie im Zeitraum vom 25.04.2026 bis 27.04.2026.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04825 7799880 bei der Polizeistation Burg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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