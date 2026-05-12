Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260512.2 Heide: Diverse Diebstähle von Baustellen im Bereich Heide - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Heide zu insgesamt drei Diebstählen von Baustellen. Dabei entwendeten die Täter Baumaschinen und Baumaterialien im Gesamtwert von circa 29.000 EUR.

Die erste Tat ereignete sich am 11.05.2026 zwischen 00:20 Uhr und 01:20 Uhr auf einer Baustelle in der Straße Hohenheide in Hemmingstedt. Unbekannte Täter gelangten auf das Baustellengelände, indem sie das Vorhängeschloss des Zaunes zerstörten. Anschließend nutzten die Täter einen auf der Baustelle stehenden Radlader, um insgesamt sechs Baumaschinen - darunter Rüttelplatten, Vibrationsstampfer und ein Stromaggregat - in einen mitgeführten Transporter zu verladen. Nach der Tat flüchteten sie mit dem Fahrzeug und dem Stehlgut im Wert von circa 23.000 EUR in unbekannte Richtung.

Bei einer weiteren Tat, die sich zwischen dem 08.05.2026 und dem 11.05.2026 in der Esmarchstraße in Heide ereignete, gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise auf das Baustellengelände. Dort entwendeten sie insgesamt drei Kabeltrommeln sowie einen Motorstampfer aus einem Baucontainer. Auch hier flüchteten die Täter mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt circa 4.000 EUR.

Eine dritte ähnliche Tat ereignete sich im Büttelsweg in Meldorf. Dort entwendeten unbekannte Täter - ebenfalls zwischen dem 08.05.2026 und dem 11.05.2026 - diverse Rollen mit Datenkabeln von der Baustelle des dortigen Schwimmbades und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe wird auf circa 2.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen im Bereich der drei Tatorte relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Heide unter der Rufnummer 0481 940 zu melden.

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