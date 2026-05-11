Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260511.2 Schenefeld: Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt und verursacht Sachschaden.

Schenefeld (ots)

Am vergangenen Sonntag verursachte ein PKW-Fahrer in Schenefeld in den frühen Abendstunden einen Verkehrsunfall. Während der Fahrt kollidierte das Fahrzeug unter anderem mit Leitpfählen.

Gegen 18:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizeileitstelle, um ein verunfalltes Fahrzeug zu melden. Der Fahrzeugführer, ein männlicher Litauer, versuchte währenddessen, sich vom Unfallort zu entfernen. Die Beamten des Polizeireviers Itzehoe konnten die Person letztlich einige hundert Meter vom Unfallort entfernt antreffen - deutlich alkoholisiert, aber unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholwert von 1,93 Promille bei dem Verunglückten fest.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Beschuldigte die Dorfstraße in Fahrtrichtung Schenefeld, bevor er zunächst rechtsseitig von der Fahrbahn abkam und hierbei zwei Leitpfosten sowie einen Baum beschädigte. Danach geriet der PKW ins Schleudern, kam erneut von der Fahrbahn ab und blieb anschließend auf einem Feld stehen. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrzeugführer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Pressestelle Polizeidirektion Itzehoe

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