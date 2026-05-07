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POL-IZ: 260507.1 Kudensee: 2.000 Euro Belohnung nach mehreren Bränden - Polizei veröffentlicht Foto

POL-IZ: 260507.1 Kudensee: 2.000 Euro Belohnung nach mehreren Bränden - Polizei veröffentlicht Foto
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Kudensee (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Im Zusammenhang mit der Brandserie in Kudensee veröffentlicht die Kriminalpolizei Itzehoe nun das Foto einer bislang unbekannten Person und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu deren Identität.

Seit dem 27.01.2026 kam es in Kudensee zu insgesamt sechs Bränden an und in Einfamilienhäusern. In mindestens zwei Fällen gehen die Ermittler derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Am späten Nachmittag des Samstags, 02.05.2026, fotografierten Zeugen am Wirtschaftsweg des Nord-Ostsee-Kanals eine bislang unbekannte Person, die für die Ermittlungen von polizeilichem Interesse ist. Ein konkreter Tatverdacht gegen die abgebildete Person besteht nicht. Die Ermittler erhoffen sich durch Hinweise aus der Bevölkerung neue Erkenntnisse zu den Brandgeschehen.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen, eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgelobt.

Parallel zu den laufenden Ermittlungen befinden sich heute Brandsachverständige des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein gemeinsam mit einem ausgebildeten Spezialhund an den beiden zuletzt betroffenen Häusern im Einsatz, um die Spurenlage erneut zu untersuchen.

Darüber hinaus werden Polizeibeamte heute in den frühen Abendstunden im Gemeindegebiet unterwegs sein, Flyer verteilen und Anwohner gezielt nach möglichen Beobachtungen und Hinweisen befragen.

Hinweise zur Identität der abgebildeten Person oder sonstige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, nimmt das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per E-Mail an k2.itzehoe.bki@polizei.landsh.de entgegen.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Anna Rossol, Polizeidirektion Itzehoe

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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