Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260511.1 Kudensee: Folgemeldung zu 260506.1

Kudensee (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Am heutigen Vormittag kam es an der NOK-Brücke in Brunsbüttel zu einem vollendeten Suizid durch einen Sprung von der Brücke. Die verstorbene Person war zuvor im Zusammenhang mit der Brandserie in Kudensee polizeilich als Zeuge in Erscheinung getreten.

Zu beiden Sachverhalten wurde ein eigenständiges Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bestehen keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen dem Ermittlungsverfahren zur Brandserie und dem Todesermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Suizid. Die Ermittlungen in beiden Verfahren dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe und die Polizeidirektion Itzehoe bitten dringend darum, von Spekulationen über mögliche Zusammenhänge beider Verfahren und deren Veröffentlichung abzusehen.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Marcel Vaupel, Polizeidirektion Itzehoe

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