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Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung Betrugswelle - Kundige Bielefelder handeln besonnen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Seit Montag, 20.04.2026, erhielten zahlreiche Bielefelder wieder Anrufe von "Falschen Polizeibeamten".

Montagvormittag erhielt eine Bielefelderin einen Anruf, bei dem der Anrufer vorgab, Polizist zu sein. Er behauptete, dass in dem Mehrfamilienhaus eingebrochen worden sei und fragte nach dem Schmuck der Frau. Als die Bielefelderin den Einbruch verneinte, blieb der Täter hartnäckig und legte erst auf, als sie auf ihren Ehemann verwies.

Angebliche Polizisten riefen Dienstagmittag, 21.04.2026, eine Bielefelderin an und behaupteten, ihre Tochter hätte einen Verkehrsunfall. Die Bielefelderin legte sofort auf, da sie den Betrugsversuch erkannte und rief ihre Tochter an. Diese bestätigte, dass sie keinen Unfall gehabt hatte.

Im Laufe des Mittwochs, 22.04.2026, erhielten drei weitere Bielefelder Anrufe von falschen Polizisten. Erneut scheiterten die Betrüger an den aufmerksamen Bielefeldern. In zwei Fällen hatten die Täter den angeblichen Unfall der Tochter und einmal die vermeintliche überfallene Nachbarin als Anrufgrund genannt. Alle erkannten die Betrugsversuche und erstatteten bei der Polizei Anzeigen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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