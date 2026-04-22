Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer fährt in entgegenkommenden PKW - Zeugen gesucht

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Dienstagnacht, 21.04.2026, stieß ein Fahrradfahrer gegen einen fahrenden PKW und flüchtete. Die Polizei sucht den Radfahrer und Zeugen.

Eine 22-jährige Bad Salzuflerin befuhr um 22:40 Uhr mit ihrem VW Polo die Karl-Eilers-Straße in Richtung Arndtstraße. Wenige Meter vor der Arndtstraße kam ihr ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegen. Dieser fuhr von dem Gehweg runter, stieß gegen die Fahrertür des VW und stürzte. Auf Nachfrage versicherte der Gestürzte, dass es ihm gut gehe. Als eine andere Person auf einem Fahrrad ihm in fremder Sprache etwas zurief, setzte der Unfallverursacher sich auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Zimmerstraße davon. Der Sachschaden an dem VW wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Der gesuchte Fahrradfahrer war mit einem grauen Oberteil, dunkler Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Er sprach in einer fremden Sprache, die sich für die Zeugen osteuropäisch anhörte. Bei dem Fahrrad könnte es sich um ein schwarzen Citybikes gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

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