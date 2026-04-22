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Polizei Bielefeld

POL-BI: Tipps eines deutschen Fernsehmoderators sind Fake

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt: Betrüger agieren mit professionell gestalteten Webseiten mit angeblicher Werbung bekannter Persönlichkeiten für Investitionen! Lassen Sie die Finger davon!

Am 21.04.2026 erstattete ein Bielefelder bei der Polizei eine Strafanzeige. Er hatte Ende März 2026 im Internet die Werbung eines bekannten deutschen Arztes und Fernsehmoderators für eine Kapitalanlage gesehen. Dabei wurde geworben, dass mit einem Einsatz von 250 Euro schnell viel Geld verdient werden könne.

Der Bielefelder reagierte auf die Anzeige und erhielt daraufhin einen Anruf eines Mannes, der sich als Berater ausgab. Mit seiner Unterstützung zahlte das Opfer 250 Euro auf ein niederländisches Konto ein. Der vermeintliche Berater leitete ihn bei dem nächsten Anruf auf eine Trading-Seite weiter, auf der bereits ein Account mit dem Namen des Opfers eingerichtet worden war. Mehrfach zahlte der Bielefelder hier Geldbeträge, insgesamt in einer Höhe von circa 16000 Euro ein. Dazu hatte er dem Mann Zugang zu seinem Online-Account seiner Bank gegeben. Als die Bank des Bielefelders Kontakt mit ihm aufnahm und mitteilte, dass er Opfer eines Betruges geworden war, erstattete er sofort eine Anzeige bei der Polizei.

Achtung: Die Betrüger agieren mit professionell gefakten Seiten oder Artikeln, in denen prominente Personen des öffentlichen Lebens - zum Beispiel Politiker, Musiker, Moderatoren - Kapitalanlagen bewerben. Es wird behauptet, dass diese Personen bereits erfolgreich in dieser Anlage investiert haben und sie empfehlen.

Oft werden Telefonnummern angezeigt, die die Opfer anrufen. Die Gesprächspartner und Betrüger bieten den Anrufern diverse Investitionsmöglichkeiten an und versuchen dabei, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Anschließend fordern die Täter, Geld auf von ihnen benannte Konten einzuzahlen. Meist fällt der Betrug erst nach weiteren Einzahlungen und dem Vortäuschen von hohen Gewinnen bei dem Auszahlungswunsch des Opfers auf. Auszahlungen erfolgen in der Regel nicht mehr.

Die Polizei erinnert: Überprüfen Sie gründlich, wo Sie ihr Geld investieren. Kontrollieren Sie sorgfältig die Quellen, in denen bekannte Persönlichkeiten mit Anlage-Empfehlungen zitiert werden und informieren Sie sich im Internet über Warnungen oder Beschwerden zu der beworbenen Anlageform. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bietet auf ihrer Website Informationen zu unseriösen Anbietern.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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