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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Täter nach gefährlicher Körperverletzung mit Schussabgabe gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Unbekannte schlugen in der Nacht von Dienstag, 21.04.2026, auf Mittwoch, auf drei Bielefelder in einer Gaststätte ein. Einer der Täter verletzte ein Opfer durch einen Schuss ins Bein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten mehrere maskierte Personen gegen 23:20 Uhr einen Imbiss an der Donauschwabenstraße auf und bedrohten einen 19-jährigen Mitarbeiter aus Bielefeld. Einer der Täter schoss auf die Beine des Bielefelders und anschließend schlug das Quartett auf ihn sowie seine zwei Bekannten, die sich ebenfalls in der Gaststätte befanden, ein. Der 21- und der 22-jährige Bielefelder erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Die Verletzungen des 19-Jährigen mussten stationär behandelt werden. Die Täter flüchteten nach der Tat in einem VW Golf in Richtung Schelpmilser Weg.

Einer der Tatverdächtigen soll eine helle Maske sowie helle Kleidung, die anderen drei sollen dunkle Masken und dunkle Kleidung getragen haben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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