Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Seniorin wurde am Montag, 20.04.2026, Opfer eines Schockanrufs. Im Glauben, für ihre Tochter eine Kaution hinterlegen zu müssen, händigte sie einem unbekannten Täter in ihrer Wohnung am Oberntorwall Silbermünzen aus.

Gegen 10:30 Uhr erhielt die ältere Dame den ersten Anruf. Eine Frau meldete sich bei ihr, die vorgab ihre Tochter zu sein. Mit einer sehr weinerlichen, aufgebrachten Stimme behauptete sie, einen Unfall verursacht zu haben.

Dann übernahm ein Mann das Gespräch und gab sich als Anwalt der Tochter aus. Er schilderte den angeblichen Unfallhergang. Demnach sei die Tochter mit dem Fahrzeug über eine rote Ampel gefahren. Bei dem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, seien sowohl die Fahrerin als auch ihre kleine Tochter ums Lebe gekommen.

Jetzt müsse die Unfallverursacherin 100 000 Euro Kaution bezahlen, um nicht in Untersuchungshaft zu gehen.

Kurz darauf erhielt sie einen weiteren Anruf. Eine ältere Frau behauptete, die Staatsanwältin zu sein und redete ebenfalls auf die ältere Dame ein. Außerdem verbot sie der Bielefelderin Kontakt mit anderen Personen aufzunehmen. Schließlich willigte die ältere Dame in die Übergabe von Wertgegenständen ein.

Die angebliche Staatsanwältin meldete sich gegen 12:30 Uhr erneut, als der Abholer bereits vor der Tür stand. Die Bielefelderin führte ihn in ihre Wohnung und übergab mehrere Silbermünzen. Währenddessen war die Staatsanwältin durchgehend am Telefon und redete auf die Seniorin weiter ein. Nach der Übergabe verließ der Abholer umgehend das Gebäude am Oberntorwall, zwischen der Notpfortenstraße und dem Jahnplatz.

Erst später bemerkte die Bielefelderin, dass es sich um einen Betrug handelte und verständigte die Polizei.

Der gesuchte Abholer war etwa 1,80 Meter groß und zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er hatte eine hagere Figur, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und dunkel braune, nach hinten gekämmte Haare. Er trug einen braunen Mantel und eine schwarze Hose. Er soll südeuropäisch ausgesehen haben. Die Münzen legte er in einen hellgrau/schwarzen Trolli der Marke Reisenthel.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

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