PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Seniorin wurde am Montag, 20.04.2026, Opfer eines Schockanrufs. Im Glauben, für ihre Tochter eine Kaution hinterlegen zu müssen, händigte sie einem unbekannten Täter in ihrer Wohnung am Oberntorwall Silbermünzen aus.

Gegen 10:30 Uhr erhielt die ältere Dame den ersten Anruf. Eine Frau meldete sich bei ihr, die vorgab ihre Tochter zu sein. Mit einer sehr weinerlichen, aufgebrachten Stimme behauptete sie, einen Unfall verursacht zu haben.

Dann übernahm ein Mann das Gespräch und gab sich als Anwalt der Tochter aus. Er schilderte den angeblichen Unfallhergang. Demnach sei die Tochter mit dem Fahrzeug über eine rote Ampel gefahren. Bei dem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, seien sowohl die Fahrerin als auch ihre kleine Tochter ums Lebe gekommen.

Jetzt müsse die Unfallverursacherin 100 000 Euro Kaution bezahlen, um nicht in Untersuchungshaft zu gehen.

Kurz darauf erhielt sie einen weiteren Anruf. Eine ältere Frau behauptete, die Staatsanwältin zu sein und redete ebenfalls auf die ältere Dame ein. Außerdem verbot sie der Bielefelderin Kontakt mit anderen Personen aufzunehmen. Schließlich willigte die ältere Dame in die Übergabe von Wertgegenständen ein.

Die angebliche Staatsanwältin meldete sich gegen 12:30 Uhr erneut, als der Abholer bereits vor der Tür stand. Die Bielefelderin führte ihn in ihre Wohnung und übergab mehrere Silbermünzen. Währenddessen war die Staatsanwältin durchgehend am Telefon und redete auf die Seniorin weiter ein. Nach der Übergabe verließ der Abholer umgehend das Gebäude am Oberntorwall, zwischen der Notpfortenstraße und dem Jahnplatz.

Erst später bemerkte die Bielefelderin, dass es sich um einen Betrug handelte und verständigte die Polizei.

Der gesuchte Abholer war etwa 1,80 Meter groß und zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er hatte eine hagere Figur, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und dunkel braune, nach hinten gekämmte Haare. Er trug einen braunen Mantel und eine schwarze Hose. Er soll südeuropäisch ausgesehen haben. Die Münzen legte er in einen hellgrau/schwarzen Trolli der Marke Reisenthel.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 13:43

    POL-BI: Dieb eines Dreirads (Sonderanfertigung) gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sennestadt- Unbekannte stahlen Samstagnachmittag, 11.04.2026, ein blau-grau-silbernes Dreirad. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:00 Uhr stellte ein 54-jähriger Bielefelder seine Sonderanfertigung eines Dreirades vor einem Haus am Löfflerweg, nahe der Eckardtsheimer Straße, ab. Als er um 19:00 Uhr zurück kam, bemerkte er den Diebstahl des blau-grau-silbernen Haverich-Dreirades. Die ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 12:01

    POL-BI: Diebe erbeuten Sportbekleidung

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Senne - An der Straße Breipohls Hof gelang einem unbekannten Täter in der Nacht auf Montag, 20.04.2026, ein Fahrzeug zu öffnen und Wertgegenstände zu stehlen. Der graue VW Golf stand zwischen Sonntag, 22:30 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, in einer Parkbucht. Als der Besitzer zum Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass diverse Sachen aus dem Wagen fehlten, darunter eine Geldbörse, Schuhe ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 11:09

    POL-BI: Achtung: Warnung vor Hundewelpen-Kaufangebot über Kurzvideo-Plattform

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Betrügern, die im Internet vermeintlich Hundewelpen zum Kauf anbieten. Eine 51-Jährige aus Neuss war am Donnerstag, 16.04.2026, auf einer Kurzvideo-Plattform im Internet auf ein Verkaufsangebot von Hundewelpen aufmerksam geworden und nahm Kontakt mit dem vermeintlichen Verkäufer auf. Sie einigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren