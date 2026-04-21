POL-BI: Dieb eines Dreirads (Sonderanfertigung) gesucht
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Sennestadt- Unbekannte stahlen Samstagnachmittag, 11.04.2026, ein blau-grau-silbernes Dreirad. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 15:00 Uhr stellte ein 54-jähriger Bielefelder seine Sonderanfertigung eines Dreirades vor einem Haus am Löfflerweg, nahe der Eckardtsheimer Straße, ab. Als er um 19:00 Uhr zurück kam, bemerkte er den Diebstahl des blau-grau-silbernen Haverich-Dreirades. Die Sonderanfertigung ist explizit auf die Bedürfnisse des Bielefelders ausgerichtet. Sonntagnachmittag, 19.04.2026, wurde bei der Polizei eine Strafanzeige erstattet.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.
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