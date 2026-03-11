Feuerwehr Ense

FW Ense: Kaminbrand

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ense (ots)

Am 11.03.2026 wurde der Löschzug Bremen der Feuerwehr Ense um 10:10 Uhr mit dem Einsatzstichwort "brennt Ruß im Schornstein" auf den Rauschenberg in Ense-Bremen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Es befanden sich keine Personen im Gebäude.

Aufgrund der Rauch- und Hitzeentwicklung im Schornstein gingen alle eingesetzten Trupps unter Atemschutz vor. Zur Bekämpfung des Schornsteinbrandes wurde der Kamin über die Drehleiter von oben gereinigt. Parallel dazu wurde im Kellerbereich über die Revisionsklappe der Kamin ausgekehrt, um herabfallenden Ruß zu entfernen. Die Arbeiten gestalteten sich aufgrund der sehr starken Rußbildung als schwierig und zeitaufwendig.

Während des gesamten Einsatzes wurde der Schornsteinverlauf im Gebäude, insbesondere im Dachbereich und im Obergeschoss, mit einer Wärmebildkamera regelmäßig kontrolliert, um eine mögliche Brandausbreitung frühzeitig zu erkennen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde ein Schornsteinfeger hinzugezogen, der gemeinsam mit der Feuerwehr den Kamin überprüfte und den Erfolg der Reinigungsmaßnahmen bestätigte.

Durch die starke Hitzeentwicklung kam es dazu, dass Teile der Verkleidung im Kaminbereich auf dem Dach abgeplatzt sind.

Der Einsatz dauerte insgesamt rund 2,5 Stunden. Im Einsatz waren etwa 15 Einsatzkräfte des Löschzuges Bremen.

Der Einsatz konnte anschließend beendet und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell