Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle beim Linksabbiegen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt, Mitte - Eine Radfahrerin und eine Fußgängerin erlitten am Dienstag, 21.04.2026, leichte Verletzungen, weil sie von Pkw-Fahrern beim Abbiegen übersehen wurden.

Gegen 07:05 Uhr befuhr eine 27-jährige Bielefelderin mit ihrem Skoda Octavia die Vennhofallee und beabsichtigte, nach links in die Lämershagener Straße, Richtung Paderborner Straße, abzubiegen.

Dabei übersah sie eine von links kommende Radfahrerin im Einmündungsbereich. Die 65-jährige Bielefelderin befuhr den rechten Geh- und Radweg der Lämershagener Straße in Richtung Vennhofallee. Die Radfahrerin versuchte dem Pkw auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Am selben Tag, gegen 20:45 Uhr, wurde eine Fußgängerin an der Kreuzung Werner-Bock-Straße / Wilhelm Bertelsmann-Straße nach einem Rotlichtverstoß verletzt. Ein 24-jähriger Bielefelder befuhr mit einem Audi A6 die Werner-Bock-Straße stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Wilhelm-Bertelsmann-Straße abzubiegen. Dabei fuhr er eine 17-jährige Fußgängerin an, als sie die Wilhelm-Bertelsmann-Straße an einer Fußgängerfurt überquerte.

Weitere Pkw-Fahrer, die an der Kreuzung auf der gegenüberliegenden Seite gewartet hatten, gaben an, zum Unfallzeitpunkt eine rote Ampel gehabt zu haben. Demnach zeigte auch die Ampel für den Audifahrer rot, als er die Kreuzung überfuhr.

Die 17-jährige Bielefelderin wurde von Rettungskräften versorgt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei appelliert an Pkw-Fahrer, aufmerksam zu fahren und besonders auf schwächere Verkehrsteilnehmer, wie Radfahrer, E-Scooter-Fahrer und Fußgänger zu achten. Tasten Sie sich im Kreuzungs- und Einmündungsbereich vorsichtig an die Fahrbahn heran und behalten sie andere Verkehrsteilnehmer im Blick!

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